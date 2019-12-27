Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay ekipleri köylere sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.
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