Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler!
Son dakika gelişmesi! Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı!
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