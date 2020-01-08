Web TV Yaşam Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da define arayan 5 şüpheli yakalandı

08.01.2020 | 11:19

Elazığ'ın Palu ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden kazı malzemelerinin yanı sıra buldukları tarihi değeri olan 24 adet sikke ve 3 adet ok ucu ele geçirildiği öğrenildi.

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