Elazığ’da hayırseverlerden ihtiyaç sahiplerine özel, ‘Hayır Marketi’

Hayır Marketi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Derneğin Başkanı Metin Kılıç, " 27 yıl, veren el ile alan el arasında köprü olmaya çalışan bir kuruluş olarak Elazığ'da da bu faaliyetlerimizi üst seviyeye çıkarmak gayretindeyiz. Allah, hayır sahiplerinden razı olsun, bizler sadece aracılık yapıyoruz. Özellikle ilimizde bulunan yetim, fakir ve mülteci belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin aylık gıda ihtiyaçlarını temin açısından bu market açıldı. Bundan sonra da hayır severler de 'Gıda Bankacılığı' kapsamında vergisini düşürüp bize bağışta bulunabilirler. Bizler de aldığımız bu bağışları aynen bir marketti sistem gibi bilgisayara işliyoruz. Daha sonra oradan çıkışlarını barkod usulü yapıp ihtiyaç sahibi ailelerimize aylık 150 lira gıda ihtiyacını burada temin etmeye çalışacağız" dedi.

Amaçlarının bu yardımları yardıma muhtaç daha çok ailelere ulaştırmak olduğunu dile getiren Kılıç, " Yardıma muhtaç ailelere ulaşmak ve bu miktarı arttırmak istiyoruz. Ancak şuan itibariyle bu miktar üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Buradan bütün hayır sahibi hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Buraya yapacağınız her bir yardım bizlerin de çok sık elemelerden geçirmiş olduğu ihtiyaç sahibi ailelere elimizden geldiği kadar hassas bir şekilde ulaştırılacaktır. Elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsun" diye konuştu.

Açılan marketi Kılıç'la birlikte Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda Öğr. Üyesi Prof. Dr. Bilal Çoban ve dernek üyeleri gezdi.