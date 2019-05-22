Elazığ'da köpeklerin saldırdığı kadının öldüğü mahallede tedirginlik

Önceki gün kentin en yüksek noktalarından olan Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak'ta Çiçek Boztaş (82), evinin 30 metre ilerisindeki çeşmeden gelirken sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, sürü halinde gezen, genelde gece ve sabahları ortaya çıkan köpeklerin tekrar saldırma ihtimali nedeniyle endişe duyuyor. Mahalleye belediye ekiplerinin geldiği ancak gün içinde sürü halinde gezen köpeklere rastlamadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise, köpeklerin arazide olduğunu, gece ve sabaha karşı geldiklerini aktardılar.

Mahallede tedirginliğini olduğunu dile getiren Muhtar İsmail Doğan, "Bizde belediyeyi bilgilendiriyoruz. Ekipler geliyor, görevini yapıyor da köpekleri yakalayamıyoruz ve bulamıyoruz. Zamanı gelince yakalayacağız. Bunlar geceleri piyasaya çıkıyorlar. Gündüzleri öğlen sıcağında yukarı arazilere çekiliyorlar. Sabahları grup halinde geliyorlar. Öğrencilere ve kadınlara saldırıyorlar. Vatandaşları rahatsız ediyorlar. Zaten vahim bir olay yaşandı. Üzücü bir olaydı. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz" dedi.



Köpeklerin birçok mahallede bulunduğunu dile getiren Ali Kaya ise, "Yıldız Bağları, Fevzi Çakmak ve Esentepe mahallelerinde değil, Rızaiye Mahallesi'nde de var. Kubbeli Camii'nin yanlarındaki parklarda da köpekler dolaşıyor. Evvelki gün orada bir kadına saldırdılar. Biz aşağı indik ve köpekleri kovaladık. Bu sorun Elazığ'ın çevre mahallelerinde de var. Şehir içlerinde yok. Köpekler akşamları çekiliyor, sabah 8'de öğrencilerin okula gittiği yerde yatıyorlar. Ses geldiğinde saldırıyorlar. Belediyeye sesleniyoruz, daha duyarlı olurlarsa seviniriz. Çocuklara zarar verirler. Mahallede kuduz hastalığı çıkar. Tüm vatandaşlarda tedirginlik var. Sabah torunumu okula götürürken eski devlet hastanesinin orada 10-15 tane köpek oluyor" ifadelerini kullandı.