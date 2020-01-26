Web TV Yaşam Elazığ'da meydana gelen depremde göçük altından kurtulan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı!

Elazığ'da meydana gelen depremde göçük altından kurtulan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı!

26.01.2020 | 11:41

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden kurtulanlar A Haber mikrofonlarına konuştu. Vatandaşlar o anlarda neler yaşadıklarını deprem anında neler yaptıklarını anlattılar...

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