Elazığ’da yıkım öncesi operatörün, bayrak hassasiyeti | Video
Elazığ’da yıkım kararı verilen binanın girişindeki kapıda kalan Türk bayrağını fark eden operatör Hıdır Demir, Türk bayrağını alarak gönülleri fethetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:31
Elazığ’da yıkım öncesi operatörün, bayrak hassasiyeti | Video 03.02.2020 | 15:10
01:43
Seyir halindeki araçtan fırlayan tekerleği böyle tutmaya çalıştı | Video 03.02.2020 | 14:07
02:05
Halı sahada kalp kriziyle gelen ölüm kamerada | Video 03.02.2020 | 12:32
02:09
01:30
Meteoroloji'den (3 Şubat 2020 Pazartesi) soğuk hava ve yağış uyarısı! 03.02.2020 | 10:58
00:35
01:40
Tuzla’da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada 03.02.2020 | 09:56
02:23
00:47
Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar | Video 03.02.2020 | 09:54
02:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi | Video 03.02.2020 | 09:44
01:42
Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar | Video 02.02.2020 | 22:36
01:11
Bingöl’de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu...O anlar kamerada | Video 02.02.2020 | 18:12
02:32
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı | Video 02.02.2020 | 18:13
03:13
01:49
01:47
06:41
Zatürre sanılan küçük çocuğun akciğerinden çıkan şey şaşkına çevirdi | Video 02.02.2020 | 12:33
01:11
04:59
02:22
Ankara'da dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 02.02.2020 | 09:45