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Elazığ’da yıkım öncesi operatörün, bayrak hassasiyeti | Video

Elazığ’da yıkım öncesi operatörün, bayrak hassasiyeti | Video
03.02.2020 | 15:10

Elazığ’da yıkım kararı verilen binanın girişindeki kapıda kalan Türk bayrağını fark eden operatör Hıdır Demir, Türk bayrağını alarak gönülleri fethetti.

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