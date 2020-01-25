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Elazığ'daki 6,8’lik depremin ardından Deprem Profesörü Sözbilir'den flaş açıklama!

25.01.2020 | 14:48

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik deprem üzerine ölü ve yaralılara ulaşılmaya devam ediyor. Deprem profesörü Dr. Hasan Sözbilir, Doğu Anadolu fay hattının karakteristik özelliklerini ve yaşanan depremin perde arkasını A Haber’e değerlendirdi.

"ANTALYA VE MARAŞ'TA DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA"

Sözbilir: "Geçmiş dönemlerde fay ile ilgili önemli çalışmalar var. Bu fay yaklaşık 600 km'yi aşan bir uzunluğa sahiptir. Bunun üzerinde ise yaklaşık 7 tane, kendi başına 6'nın üzerinde deprem üretebilecek fay segmenti var." değerlendirmesinde bulundu.

" BÖLGEDEKİ ARTÇILARDA AZALMA OLACAK"

Antalya ve Kahramanmaraş taraflarında 7'yi aşan depremlerin olabileceğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Fay suskun bir fay ancak kırılmaya başladığı zamanda diğer fayları tetikliyor. 2000'li yılların başından bu yana kırılma zamanı gelen ancak kırılmayan faylar var. Tarihsel dönem depremlere baktığımızda 7.6' ya kadar varan depremler yaşanmış. Dolayısıyla Antalya ve Maraş taraflarında 7 ve üzeri deprem üretecek faylar var. Şuan da Türkiye'de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kurallarına göre diri fay üzerinde yapılaşma yasaktır. Örneğin Hazar gölünün güneyindeki ve Doğanyolu arasındaki bölgeler fayın üzerindeki yerlerdir. Anadolu coğrafyası içinde en çok deprem riski olan yerler, DAF'ı üzerinde diğer kırılmamış olan parçalar, KAF'ı üzerindeki Yedisu Erzincan, Batı Anadolu'da Gökova, Balıkesir, Afyon ve Denizli tarafları kırılması beklenen riski yüksek olan yerler olarak değerleniyoruz. Artçılar en fazla 5 veya 5.5 sularında seyreder ancak bu noktadan sonra artık bölgedeki artçılar azalacaktır. Bu artçılar yeni bir depreme neden olmadığı sürece devamlı bir azalma hissedilecektir." şeklinde konuştu.

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