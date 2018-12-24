Elektrikli battaniye ile uykuya daldı, akıma kapılıp can verdi...

Şırnak’ın Uludere ilçesinde elektrikli battaniyedeki akıma kapılan kadın hayatını kaybetti. Olay, Uludere ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrikli battaniye ile uyuyan Gurbet Paksoy’un (30) hareketsiz yattığını gören yakınları, durumdan şüphelendi. Paksoy’u uyandırmaya çalışan yakınları, hayatını kaybettiğini fark etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paksoy’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, Paksoy’un battaniyedeki akıma kapıldığı belirlendi.