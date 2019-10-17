Elif'in Hemşirelik Hayalleri Yarım Kaldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Elif Nur Soysal, iki yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Hastalığı nedeniyle kaydını dondurarak eğitimine ara vermek zorunda kalan Soysal, yaklaşık 2 yıldır İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastaneden alınarak Ordu'ya getirilen Soysal'ın cenazesi, Altınordu ilçesindeki babaevinde helallik alındıktan sonra merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
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