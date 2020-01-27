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Elleriyle kazarak enkazdan 2 kişiyi kurtaran Suriyeli Mahmut, A Haber’e konuştu

27.01.2020 | 10:05

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem de, Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın’ın binalarının yıkılması üzerine enkaz altında kalarak yaşam mücadelesi vermişlerdi. Depremzedeleri elleriyle kazarak enkazdan çıkaran ise Suriyeli Mahmut El Osman olmuştu. Fırat Üniversitesi’nde öğrenci olan Mahmut El Osman yaşananları A Haber’e anlattı.

"BAŞKA ÇAREM YOKTU, ELLERİMLE KAZDIM"

Suriyeli Mahmut El Osman: "Depremin olduğu dakikalarda sokağa çıktım, kalabalığı gördüm. Binanın yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine mutfağın penceresinden apartmana girdim. Hiçbir ses duymadım, ışık görmedim. Daha sonra apartmanın durumundan dolayı geri çıktım. Ancak çıkarken bir ses duydum, orada bir insanın var olduğundan emin oldum. Arkadaşlardan yardım istedim. O insanları enkaz altından çıkarmak ve kurtarmak için bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Kurtarma ekipleri daha gelmemişti, başka bir çarem yoktu ellerimle kazdım. Benim o gün orada yaptığım bir insanlık göreviydi, her insan böyle yapmalı. Kurtardığım ailenin daha sonra yanına gittim ve orada onlarla görüştüm. Onlar benim ailem sayılır. Onlarda beni oğulları gibi görüyorlar. Benim annem İdlib'te, babam ise Hatay'da yaşıyor. O gün burada yaşanan afeti biz Suriye'de her zaman yaşıyoruz. Bu yüzden annemin de buraya gelmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

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