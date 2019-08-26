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Emine Bulut cinayetinin ardından bu konu tartışılıyor! İstanbul Sözleşmesi nedir?

Emine Bulut vahşetinin ardından kadına yönelik şiddet Türkiye’nin en fazla konuştuğu konusu oldu. Bu noktada tartışmalara yol açan ama çok fazla kişinin bilmediği bir konu daha var. O da İstanbul Sözleşmesi… 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için 'İstanbul Sözleşmesi' ismiyle anılan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni imzalayan ilk ülke Türkiye oldu. 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanıyor, her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor. Peki İstanbul Sözleşmesi aslında nedir, neden tartışılıyor, içeriğinde neler var? Avukat Özgecan Sırma İstanbul Sözleşmesi ile ilgili detayları A Haber’e anlattı.

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Emine Bulut cinayetinin ardından bu konu tartışılıyor! İstanbul Sözleşmesi nedir?
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