Web TV Yaşam Emine Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti!

Emine Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti!

31.12.2019 | 14:43

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekle sürüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu.

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