Emine Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti!
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekle sürüyor. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Diyarbakır'da 4 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere sürpriz ziyarette bulundu.
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