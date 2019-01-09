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Emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar Palu Ailesi ve damat Tuncer Ustael'e linç girişimi!

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı içinde cinayetler tecavüzler ve akla hayale gelmedik sapıklık ve iğrençliklerin olduğu Palu Ailesi ve Tuncer Ustael skandalı artık çözüme yaklaştı. Kocaeli'de 11 yıl önce anne ve kızının esrarengiz şekilde ortadan kaybolması ile ilgili olarak katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayındayken gözaltına alınan Palu Ailesi fertleri Tuncer Ustael, Emnine Ustael, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar Palu Ailesi ve Tuncer Ustel'e öfkelerini "İdam istiyoruz" diyerek gösterdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ve öfkelerine yenik düşen vatandaşların linç girişimine karşı teyakkuzda oldukları görüldü.

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Emniyet binası önünde toplanan vatandaşlar Palu Ailesi ve damat Tuncer Ustael'e linç girişimi!
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