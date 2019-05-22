Emniyet kemeri takılmayan çocuklar böyle savruldu

Merkezefendi ilçesinde, lüks bir araçla ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. 9'u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kazada, araç içi güvenlik kamerasına yansıyanlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması ve öğrencilerin kaza anında yaşadıkları yer aldı. Kan donduran görüntülerde, emniyet kemeri takmayan öğrenciler ağlayıp kaza anında savrulup bağrışıyor. Kemer takmayan servis şoförü ise önce koltuğundan fırlıyor ardından tekrar aracı kontrol etmeye çalışıyor. Araç içinde büyük panik yaşayan öğrenciler oturdukları koltuklardan fırlayarak sağa sola savruluyor. Kazada yaralanan öğrencilerden bazılarının yüzleri kanlar içinde kalıyor.

Serviste öğrencilerin ve şoförün emniyet kemeri takmaması ise büyük sorumsuzluğu gözler önüne serdi.