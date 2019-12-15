Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen, polisin havaya uyarı ateşi açmasıyla kaçan şüpheli, kenti ayağa kaldırdı. Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.
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