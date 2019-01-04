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Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı’nın cüzdanını böyle çaldılar

Bakırköy’de ünlü bir alışveriş merkezinde Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Rusli’nin parasını çalan 2 şüpheli yakalandı.

Bakırköy, Florya'da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde 1 Ocak günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. İstanbul'a seyahat için gelen Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Musli ve ailesi yemek için bir restorana oturdu. Çantasını ise oturduğu sandalyeye asan Rusli ve ailesi sohbet etmeye başladı. Bu sırada restorana gelen 2 şüpheli ise Rusli'nin arkasında ki masaya oturdu. Bir anlık boşluktan istifade eden 2 şüpheli, çanta içerisinde 8 bin doların bulunduğu cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Cüzdanının çalındığını fark eden Rusli ise durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitlerinin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda Polonya uyruklu A. Rais ve Cezayir uyruklu S. Bouabid yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin benzer suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı’nın cüzdanını böyle çaldılar
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