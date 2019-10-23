Enerji içecekleri ve bitki çaylarındaki o maddeler tehlike saçıyor!

Enerji içecekleri zararlı mı? Bitki çaylarındaki tehlike ne? Bütün bitki çayları neden sağlıklı mı? Enerji içecekleri ve bitki çaylarının içindeki bazı maddeler tehlike saçıyor. Kalp hastalıkları ve ani ölümlere sebep olma ihtimali yüksek olan bu maddeler nasıl anlaşılır? Enerji içecekleri tehlikeli mi? Doktorlar ve konunun uzmanları enerji içecekleri ve bitki çayı tehlikesine dikkat çekti. İşte enerji içeceklerindeki bitki çaylarındaki tehlikeli o maddeler...