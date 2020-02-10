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Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video

Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video
10.02.2020 | 18:12

Sert kış şartlarında enerji kesintilerinin önlenmesi için arazide zar şartlarda çalışan enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye her türlü iklim koşulunda kesintisiz enerji vermek için gece gündüz sahada çalışan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekipleri, yaban hayvanlarının da yardımına koşuyor. Enerji timleri bir yandan elektrik arızalarına çözüm üretirken diğer yandan da ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yanlarında yiyecek taşıyor.

Son olarak Kangal İlçesi Boğazköy Mevkii'nden gelen bir arıza ihbarı üzerine kar motoru ile olay yerine hızla ulaşan ÇEDAŞ Enerji Tim'leri, enerji nakil hattında oluşan arızaya müdahale ederek bölgeye enerji verirken, arazideki karı temizleyerek açtıkları alanlara saman döktükten sonra yaban hayvanları için buğday ve ekmek bıraktı.

YEM BIRAKILAN HAYVANLAR ARASINDA KURTLAR DA VAR
Arızayı gidermek üzere ekip olarak bölgeye geldiklerini dile getiren ÇEDAŞ Kangal İşletme Şefi Mehmet Göktaş, "Hızla arızayı çözüp, enerji kesintisi sorununu giderdik. Bölge çok fazla karlı kaplı olduğundan ne yazık ki pek çok yaban hayvanı yem bulmakta güçlük çekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı ile karları temizleyerek buraya buğday, ekmek ve saman gibi hayvanların daha kolay ulaşabileceği yiyecekler bıraktık" dedi.

Bu bölgede zaman zaman kurt, tilki, tavşan ve keklik gibi yaban hayvanları gördüklerini ifade eden Göktaş, "Bu hayvanların yem bulmakta güçlük çektiğinden biz kendimizde bir sorumluluk hissettik. Arızalara gittiğimiz bölgelerde bu şekilde doğaya yem bırakıyoruz. Herkesin de aynı duyarlılığı göstermesini tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

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