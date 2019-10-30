Engeline rağmen engelsiz rakiplerinin bileğini büktü

Engeline rağmen engelleri aştı, engelsiz rakiplerinin bileğini büktü. Milli sporcu Ümit Can Kaya, Romanya'da düzenlenen 2019 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sahneye çıktı. Kaya engelli olmasına rağmen engelsiz sporculara karşı mücadele etti ve finale çıktı. Finalde rakip Kazakistan ile kıyasıya geçen mücadelede Türkiye kazandı.