Engelli kıza vurduğu sopa silah sayıldı!

İstanbul Üsküdar'da 10 yıl önce emniyet şeridinde otomobilini kontrol ederken Faruk Kalkavan'ın kullandığı lüks cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden moda tasarımcısı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşi Didem Yalçın(34) iddiaya göre, 7 Mart 2018 tarihinde gittiği bir kuaförde darp edilmişti. Ailenin şikayetçi olması üzerine kuaför çalışanları Cevdet Eren ve Gülçin Çetinel hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmada tanık olarak dinlenen işyeri sahibi Yılmaz D. hakkında da "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama" suçundan yeni bir dava açıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kuaför çalışanları Cevdet Eren ve Gülçin Çetinel hakkında iddianame düzenlendiği, soruşturma aşamasında Yılmaz D. hakkında da şikayette bulunulduğu belirtildi.Şüpheli Yılmaz D.'nin, sahibi olduğu kuaför dükkanına gelen Didem Yalçın'ın müşterilere rahatsızlık vermesi üzerine elindeki sopayla engelli kıza vurduğu kaydedildi.



Sopa silahtan sayıldıSavcılık, olayda kullanılan sopayı silahtan sayarak Yılmaz D.'nin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuaför dükkanının sahibi Yılmaz D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.