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Ankara'da sınıfta öğretmenin engelli öğrenciye şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı!

20.12.2019 | 15:24

Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrenciyi darp eden bir öğretmene ait olduğu belirtilen görüntülerle ilgili, soruşturma başlatıldı.

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