Engelli vatandaş otobüse alınmadı, vatandaş otobüsün önünde cesaretle hakkını aradı
Otobüsün önünde durdu, içeri almayan şoföre isyan etti. Ankara Altındağ'da durağa yanaşan otobüs yolcuları almaya başladı ancak tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşın otobüse binilmesine izin verilmedi. Otobüsün önüne geçen adam hakkını aramaya başladı. o anlar yoldan geçen bir aracın içinden böyle görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
00:30
03:41
02:45
Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; şüpheli yakalandı 10.01.2020 | 14:32
00:51
Beşiktaş'ta iş makinesi üst geçide çarptı 10.01.2020 | 14:35
03:19
52 yıl sonra kardeşlerine kavuştu 10.01.2020 | 14:41
01:00
Pendik’te geri dönüşüm fabrikasında yangın! 10.01.2020 | 12:18
01:22
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza! 10.01.2020 | 12:10
02:29
Tem otoyolunda kaza! Trafik durma noktasına geldi 10.01.2020 | 11:37
00:50
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan kişi yakalandı 10.01.2020 | 11:23
02:05
Tanker ve trol teknesinin çarpışmasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı 10.01.2020 | 11:16
01:47
Hac kuraları çekildi! Kimi sevinçten kimi hüzünden ağladı 10.01.2020 | 10:51
01:51
Başakşehir'de Yangın! 10.01.2020 | 10:32
04:28
Anı olsun diye çektiği videodaki gibi yaşamını yitirdi 10.01.2020 | 09:40
02:23
Ankara'da sokak ortasında vahşet! Olay yerinde hayatını kaybetti 10.01.2020 | 09:45
02:09
Online alışverişte 'stokta yok' oyunu! 10.01.2020 | 10:03
01:23
Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ve tanker çarpıştı! İşte ilk görüntüler! 10.01.2020 | 09:56
05:41
Karadeniz'de gemi kazası! Balıkçı teknesiyle tanker çarpıştı 10.01.2020 | 09:29
01:06
06:29
Din Kültürü öğretmeninden anlamlı proje 09.01.2020 | 18:24