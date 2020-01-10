Engelli vatandaş otobüse alınmadı, vatandaş otobüsün önünde cesaretle hakkını aradı

Otobüsün önünde durdu, içeri almayan şoföre isyan etti. Ankara Altındağ'da durağa yanaşan otobüs yolcuları almaya başladı ancak tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşın otobüse binilmesine izin verilmedi. Otobüsün önüne geçen adam hakkını aramaya başladı. o anlar yoldan geçen bir aracın içinden böyle görüntülendi.