Engellilerin kullandığı şarj istasyonun soketini ikinci kez çaldılar

Daha önce de çalınmıştı!

'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı. 2018 yılının Aralık ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan'a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.