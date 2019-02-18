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Engellilerin kullandığı şarj istasyonun soketini ikinci kez çaldılar

Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu.

Daha önce de çalınmıştı!

'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı. 2018 yılının Aralık ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan'a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.

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Engellilerin kullandığı şarj istasyonun soketini ikinci kez çaldılar
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