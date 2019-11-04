Web TV Yaşam Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

04.11.2019 | 15:08

Adıyaman'da dehşet! Bir kişi sokak ortasında eniştesine 3 el ateş etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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