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'Erik çekirdeği attı' bahanesi ile 12 yaşındaki erkek çocuğu döverek tenha yere götürmeye çalışan sürücüye 3 yıl 9 ay hapis!

05.11.2019 | 16:44

İstanbul Tuzla'da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Özüdoğru, Haksız tahrik altında çocuğun hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine 12 yaşındaki çocuğu döverek tenha yere götürmeye çalışan Ufuk Özüdoğru'ya sosyal medyada tepki yağmıştı. Ortaya çıkan görüntülerde; 12 yaşındaki küçük çocuğu sürükleyerek tenha yere götürmeye çalışan Ufuk Özüdoğru'ya olayı gören bir kadının müdahale ettiği görülüyor. Olay anını anlatan 12 yaşındaki çocuk M.K. ifadesinde; "Beni dövüp 'Arkadaşlarının yanına götür' dedi. Ben de onu mahalleye götürdüm. Ordan da beni ormana götürmeye kalktı. Ormana girerken bizi bir abla gördü. 'Ne yapıyorsun çocuğa. Polis çağıracağım' dedi. Bunu duyunca adam beni ablaya doğru fırlattı" dedi.

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