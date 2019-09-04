Ertürk Apartmanı sakinlerinden ünlü futbolcu Arda Turan’a dava

İstanbul Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde Temmuz 2018'de Arda Turan'ın yaptırdığı otel inşaatının temel açma çalışması sırasında toprak kayması oluşmuş ve 4 katlı Ertürk Apartmanı tahliye edilmesinin ardından çökmüştü. Binaları çöken apartman sakinleri, Arda Turan ve kardeşi Okan Turan hakkında, zararları karşılanmadığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ertürk Apartmanı sakinleri, suç duyurusuna karşın zararları karşılanmadığı gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde apartman sakinleri, maddi ve manevi tazminat taleplerini dile getirdi.