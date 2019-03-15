Erzincan’da araç yüklü TIR’da yangın çıktı

Osman Çevik idaresinde ki 06 JSY 78 plakalı araç Sivas istikametinden Erzincan istikametine seyir halinde iken Erzincan'a 20 km kala aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Osman Çevik aracını durdurarak yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen Erzincan İtfaiyesi yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. TIR'ın üzerinde bulunan 7 araçtan 3'ü meydana gelen yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ve jandarma yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma yürüttü. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol alınan güvenlik önlemlerinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.