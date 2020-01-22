Erzincan'da kadın kılığındaki soyguncuya kuyumcudan müdahale!

Erzincan'da, kadın giysisi giyerek bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı kişi iş yeri sahibinin sert direnişiyle karşılaştı. Zanlı ile iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, çarşaf giyen Nedim V. (54) Mesut Yıldırım'ın Fevzipaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına geldi. Bir müddet sonra yanındaki silahı kuyumcuya çekerek vitrindeki altınları isteyen Nedim V. ile Yıldırım tartışmaya başladı.



İkili arasında arbede çıkmasıyla durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen çok sayıda polis, etkisiz hale getirilen Nedim V.'yi gözaltına aldı.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, siyah çarşaflı olarak kuyumcuya giren zanlı bir süre sonra vitrinin altında tabancayı göstererek altınları istiyor. Soygun girişimi teşebbüste kalan zanlı ile iş yeri sahibi Mesut Yıldırım arasında çıkan arbedede tabanca yere düşüyor. Bu sırada olayı kapıdan gören bir vatandaş durumu çevredekilerde duyurarak eline aldığı sandalyeyle zanlıya doğru ilerliyor daha sonra geri çekiliyor. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi zanlıyı yumruk ve tokat darbeleriyle etkisiz hale getirdikten sonra olay yerine gelen polislere teslim ediyor.