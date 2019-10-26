Erzincan'da PKK sığınaklarında tuzaklanmış EYP bulundu!
Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'lıların sığındıkları mağara ve barınaklarda tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
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