Web TV Yaşam Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video

Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video

Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video
05.02.2020 | 15:02

Horasan ilçesinden Erzurum'a giden halk otobüsü karlı yolda devrildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video 01:17
Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video 05.02.2020 | 15:02
14 yıldır aranan şahsı JASAT timi kömür ocağında yakaladı | Video 00:15
14 yıldır aranan şahsı JASAT timi kömür ocağında yakaladı | Video 05.02.2020 | 14:52
İstanbul'da kış lastiği satanların yüzü güldü! Sürücüler kış lastiği için sıraya girdi | Video 02:43
İstanbul'da kış lastiği satanların yüzü güldü! Sürücüler kış lastiği için sıraya girdi | Video 05.02.2020 | 14:58
Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgana müebbet hapis istendi | Video 09:24
Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren saldırgana müebbet hapis istendi | Video 05.02.2020 | 14:08
Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ard arda tokat attı | Video 00:33
Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ard arda tokat attı | Video 05.02.2020 | 14:03
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olaylar zinciri! 5 Şubat 2020 Çarşamba Define, çok eşlilik, cinlerle evlilik, turşu bidonu... | Video 38:04
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olaylar zinciri! (5 Şubat 2020 Çarşamba) Define, çok eşlilik, cinlerle evlilik, turşu bidonu... | Video 05.02.2020 | 12:26
Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi | Video 02:27
Beşiktaş'ta kaza yapan kamyonet devrildi | Video 05.02.2020 | 12:19
Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada | Video 01:24
Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kamerada | Video 05.02.2020 | 12:22
İstanbul'da çift katlı halk otobüsü durakta bekleyen yolcuları ezdi | Video 01:25
İstanbul'da çift katlı halk otobüsü durakta bekleyen yolcuları ezdi | Video 05.02.2020 | 11:50
Çift katlı halk otobüsü durağa çarptı | Video 01:25
Çift katlı halk otobüsü durağa çarptı | Video 05.02.2020 | 11:39
CHP'li Yeşim Meltem Şişli, başörtülülere hakaret etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu | Video 01:51
CHP'li Yeşim Meltem Şişli, başörtülülere hakaret etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu | Video 05.02.2020 | 11:33
Erzurum’daki halk otobüsü kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 01:14
Erzurum’daki halk otobüsü kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 05.02.2020 | 11:20
Beykoz’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada | Video 03:16
Beykoz’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga kamerada | Video 05.02.2020 | 11:18
Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu 2 yaralı | Video 01:25
Beykoz'da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu 2 yaralı | Video 05.02.2020 | 10:57
Sobayı benzinle tutuşturan şahıslar kendilerini yaktı | Video 02:59
Sobayı benzinle tutuşturan şahıslar kendilerini yaktı | Video 05.02.2020 | 10:45
Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı 2 yaralı | Video 01:20
Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı 2 yaralı | Video 05.02.2020 | 10:42
Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı | Video 01:28
Sevgilisi ile görüşmesini istemeyen annesini bıçakladı | Video 05.02.2020 | 10:16
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı | Video 03:12
Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı | Video 05.02.2020 | 10:16
Ümraniye’de muştalı dehşet kamerada! Muhtarlık seçimlerindeki husumet kavgaya dönüştü | Video 05:44
Ümraniye’de muştalı dehşet kamerada! Muhtarlık seçimlerindeki husumet kavgaya dönüştü | Video 05.02.2020 | 09:57
Son dakika... Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video 00:08
Son dakika... Manisa'daki 4,8 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video 05.02.2020 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN