Erzurum'da halk otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı | Video
Erzurum’da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkiinde şoför Remzi Fırat’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan yaklaşık 20 yaralı Erzurum Afad ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum’da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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