Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Erzurum'da muşta ile bir genci hastanelik eden yabancı uyruklu saldırganlar yakalandı

Erzurum’da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü. Kaçan Afganlıları halkın elinden polis güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Bir grup Afganlı, 20 yaşındaki Ö.F.Ö. tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Afganlı genç cebinde çıkardığı muşta ile Ö.F.Ö.'nün göz bölgesine vurdu. Ö.F.Ö.'nün kaşı ve gözünde yarılma meydana geldiğini gören Afganlılar hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle Ö.F.Ö.'nün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Afganlıları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar Afganlıları linç etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.


Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ö.F.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da muşta ile bir genci hastanelik eden yabancı uyruklu saldırganlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN