Esenler Belediye Başkanı'nın en acı günü!

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun 85 yaşındaki annesi Fatma Göksu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Fatma Göksu için Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı