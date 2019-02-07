Esenyurt'ta dehşete düşüren olay...Genç kızı bodrum katındaki eve zincirledi

Edinilen bilgilere göre olay Yenikent Mahallesi yaşandı. Yabancı uyruklu 18 yaşındaki bir kız iddiaya göre abisi tarafından bodrum kattaki evde bulunan koltuğa zincirlendi. Günlerdir boynunda yaklaşık 1.5 metre zincirle yaşamak zorunda bırakılan kız, evde kimsenin olmadığı anda cama gelerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Camdan kızın evde zincirli halde olduğunu gören polis, kapıyı açmak için seferber oldu. Olay yerine çilingir ve ambulans çağrıldı.

Bu sırada kızın annesi ve erkek kardeşi de eve geri döndü. Anne ve oğlunu gözaltına alan polis, kapıyı açtırarak genç kızı zincirlerden kurtardı. Anne ve oğlu ilk ifadesinde genç kızın kaçmasından korktuklarını, bu nedenle zincirlediklerini söyledi. Anne ve oğlu gözaltına alınırken, genç kız da sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.