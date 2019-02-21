Esenyurt'ta halk otobüsü oto tamirciye daldı

Olay, Esenyurt'taki oto sanayide bir oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden özel halk otobüsü sürücüsü, bir oto tamirciden içeri dalarak tamir için liftin üzerinde bekleyen aracı devirdi. Ardından geri geri kayan otobüs, tamircinin karşısındaki lokantaya çarpmaktan dükkanın önündeki bir başka otomobile çarparak kurtuldu. Lokantada oturanların büyük tehlike atlattığı kazada, otobüs sürücüsü hareketli araçtan atlayarak kaçtı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada otobüs geri geri kayarken direksiyon başındaki sürücünün hareket halindeki otobüsten atlayarak kaçtığını ve yanındaki şahsın direksiyona geçtiğinin söyleyen iş yeri sahibi Yusuf Yılmaz, "Ben karşıda oturuyordum. Yemekhane var bizim dükkanın karşısında. Orada oturuyordum. Karşıdan bir araba geldi son sürat. Direk bizim dükkana daldı. Liftin üzerinde araba vardı. Vurduğu gibi araba düştü yere. Tekrar geri kaydı duvara vurdu. Duvarın önünde bir araba vardı. O araba olmasa biz 4 kişi orada oturuyorduk. 4'ümüzü de altına alacaktı. Halk otobüsüydü. Şoför asıl şoför değilmiş. Gerçek şoför arabadan atlayıp kaçtı. Öbürü de ayağa kalkıp arabayı durdurmaya çalıştı ama durduramadı. Kazayı yapan kaçtı" dedi.