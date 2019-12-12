Esenyurt'ta 'Kar payı' vaadiyle milyonluk vurgun

Esenyurt’ta dükkanını imitasyon altın ile dolduran sözde kuyumcu Murat Ş. vatandaşı "kar payı" vaadiyle dolandırarak kayıplara karıştı. Ödeme almak için kuyumcuya gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Kuyumcuyu açık bırakarak kayıplara karışan zanlının vitrininde bulunan altınların da imitasyon olduğu ortaya çıktı. Zanlının yaklaşık 100 kişiden 1 milyon lira para toplandığı tahmin ediliyor. Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kuyumculuk işi yapan Murat Ş. çevredeki esnaf ve vatandaşların güvenini kazanarak ellerindeki altın ve nakit parayı topladı. “Kar payı” adı altında paralarını katlayacaklarını düşünen vatandaşlar, ellerinde bulunan bütün birikimleri Murat Ş.’ye teslim etti. Uzun süredir ileri tarihler vererek vatandaşların ödemesini erteleyen şüpheli şahıs, “Yarın herkese ödemeleri yapacağım” diyerek dükkana davet etti. Öğle saatlerinde dükkana gelen şahıslar, kapısı açık boş kuyumcu dükkanı ile karşılaştı. Tezgahta ve vitrinde imitasyon sahte altınların olduğu dükkanda sorumlu kimseyi bulamayan mağdurlar, polise haber verdi. Yaklaşık 100 kişinin paralarını kaptırdığını iddia eden mağdurlar vurgunun 1 milyon lira civarında olduğunu belirtti. Mağdurlar şikayette bulunmak için Esenyurt Kıraç Polis Merkezine giderek Murat Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.