Web TV Yaşam Esenyurt'ta korku dolu anlar: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Esenyurt'ta korku dolu anlar: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

17.01.2020 | 10:28

Esenyurt'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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