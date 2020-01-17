Esenyurt'ta korku dolu anlar: Yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Esenyurt'ta apartmanın çatı katı ve çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatı katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.