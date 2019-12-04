Esenyurt'ta korkutan görüntü...Yeraltı kabloları patladı, vatandaşlar paniğe kapıldı
Esenyurt'ta yeraltı kablolarında, patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz Sokak'ta bulunan bir yeraltı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.
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