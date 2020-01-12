Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet saçtılar: Çatışma anları kamerada
Esenyurt'ta 2 grup sokak ortasında çatıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 25 el ateş edildiğini belirlendi. Şüphelilerin sokak ortasında dehşet saçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle çatışma yaşandı. Çatışmada Nurettin İnan(31) vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri yaşanan çatışmada 25 ele ateş edildiğini tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çatışma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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