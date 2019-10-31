Esenyurt'ta tahtayla yolda kayan çocuk minibüsün altında kaldı

Esenyurt'ta parke tahtasıyla yokuştan kayarak oyun oynayan 7 yaşındaki Ali Sayit Durdeniz minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Çevredeki bir esnaf da yakınlarda park olmadığı için çocukların sürekli bu bölgede oyun oynadığını söyleyerek, "Çocuklar buradan sürekli kayıyor. Çocukları da sürekli uyarıyordum buradan kaymayın diye ama kayıyorlardı. Parkelerle kayıyorlar. Kayarken arabanın altında kalmış" dedi.