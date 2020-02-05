Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı 2 yaralı | Video
Esenyurt’ta iddiaya göre taksi durağı yeri için kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. Polis hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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