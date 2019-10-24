Eşi ve kızı şehidin doğum gününü kutladı
28 yaşındaki Piyade Uzman Çvş. Halis Özcengiz 2017'de Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristlerin arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Evli olan şehidin 2 yaşında bir kızı vardı. Şehit asker Konya'da sonsuzluğa uğurlanmıştı. Aradan 2 yıl geçti, annesi geçen sürede kızına kahraman babasını anlattı. 22 Ekim şehit Halis Özcengiz'in doğum günüydü.
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