Eşi ve kızı şehidin doğum gününü kutladı

28 yaşındaki Piyade Uzman Çvş. Halis Özcengiz 2017'de Hakkari'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristlerin arasında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Evli olan şehidin 2 yaşında bir kızı vardı. Şehit asker Konya'da sonsuzluğa uğurlanmıştı. Aradan 2 yıl geçti, annesi geçen sürede kızına kahraman babasını anlattı. 22 Ekim şehit Halis Özcengiz'in doğum günüydü.