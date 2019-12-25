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Eşini muayene ederken, 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti

25.12.2019 | 23:45

Ukrayna’da eşini ultrason cihazıyla muayene ederken, 3,5 yaşındaki kızının ısrarı üzerine onu da kontrol eden doktor baba, minik kızında tümör tespit etti. Gördükleri karşısında şaşkına dönen doktor babanın Türkiye’ye getirdiği minik kızı, yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ukrayna'da yaşayan aile hekimi Dr. Tertısnıy Konstantın, rahatsızlanan eşinin muayene etmek için eve ultrason cihazı getirdi. Doktor Konstantın, eşini kontrol ettiği sırada 3,5 yaşındaki Polina isimli kızı yanlarına gelerek kendisinin muayene edilmesini istedi. Küçük kızının ısrarlarını kırmayan doktor baba, minik Polina'nın karnına bakınca gördükleri karşısında şaşkına döndü. Minik Polina'nın karnında tümör olduğun tespit eden doktor baba, sonuçlardan emin olmak için kızını hemen ülkesindeki bir hastaneye götürerek kontrol ettirdi. Yapılan muayeneler sonrasında küçük kızın karnında tümör olduğu netlik kazandı.

KARNINDA TÜMÖR OLAN MİNİK KIZ TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLDİ
Hastanelerden çıkan sonuçlar üzerine Doktor Konstantın, kızının sağlığına kavuşması için bir çok ülkede tedavi sonuçlarını araştırdı. Yaptığı araştırmalar neticesinde doktor baba, küçük kızını bu alanda güvenli olarak gördüğü bin 104 kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye getirdi. Minik Polina başarılı bir şekilde geçen 12 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu günlerin ardından sağlığına kavuşan minik Polina ülkesine döneceği günü bekliyor.

"GÖRDÜKLERİME İLK ÖNCE İNANAMADIM"
Kızının ısrarı sonucu baktığı ultrasonla hastalığını ortaya çıkaran Aile hekimi olan baba Dr. Tertısnıy Konstantın, "Ultrasonla bakınca tümör gördüm. Gördüklerime ilk önce inanamadım. Bir daha baktım yanlıştır diye kızımı hastaneye götürdüm. Ama gerçekti karnında kocaman bir tümör vardı" dedi.

"SİNİRLERİ DE İÇİNE ALAN BİR KİTLESİ VARDI"
Minik kızın karnında oluşan Tümörün sinirleri de içerisine aldığını söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu, "Karın içerisinden omurilik üstüne doğru büyüme yaptığını saptamışlar. Sinirleri de içine alan bir kitlesi vardı. Onu mikroskobik cerrahi ile çıkartıp karın içerisine giren kısmına kadar takip edip işaret koyup o aşamada arkadaşlarıma devrettim" şeklinde konuştu

"KİTLEYİ BİR BÜTÜN OLARAK ÇIKARDIK"
Ameliyat esnasında her ekibin büyük rol aldığını ifade eden Çocuk Cerrahı ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir, "Organları yana çekerek ulaşılabilir hale getirdik. Daha sonra kitleyi bir bütün olarak çıkardık. Burada her ekibin ayrı ayrı büyük rolü var" diye konuştu.

"BU AMELİYAT ÇOCUK İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSTI"
Anne ve babaları çocuklarının düzenli doktor kontrolüne gitmesi konusunda uyaran Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak ise, "Burada tabi kemoterapi konusunda biz araya giriyoruz. O kadar iyi bir ekip var ki bu ekip muhteşem bir ameliyat yaptı. Bu ameliyat çocuk için çok büyük bir şanstı. Anne ve babalar çocuklarını sadece aşı ve boy ölçümü için doktora değil düzenli olarak takibe götürmeleri gerekir" dedi.

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