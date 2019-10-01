Eşini öldüren kadından kan donduran ifadeler!

İstanbul Güngören'deki tüyler ürperten cinayette şok gelişme! Tartıştığı eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hülya Ö. hakkında "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Son dakika haberine göre sanık Hülya Ö., verdiği ifadede "eşinin alkol bağımlısı olduğunu, kendisine sürekli şiddet uyguladığını; olayın olduğu gün ise yine alkol alıp kendini darp ettiğini ve "boşanmak istediğini" söylediğinde de cinsel saldırıda bulunduğunu" söyledi