Eşinin kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, kızı Esila'ya 2 yaşındayken, anne Tuğba T.'nin şiddet uyguladığını evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkararak, 1 yıl 3 ay hapis cezası almasını sağlayan baba Erdem T. (32), hukuk mücadelesini kazandı. Esila'nın velayeti, eşinden boşanan babaya verildi. Erdem T., Kızımın iyi bir eğitim alması için mücadele edeceğim dedi.

Gökçebey ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan Erdem T., 2013 yılında Tuğba T. ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T., bir süre sonra, eşinin kızları Esila'yı darp ettiğini evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasıyla tespit etti. Ardından da polise şikayetçi oldu. 3 ay evden uzaklaştırma cezası alan Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Tuğba T., kızına karşı ?basit yaralama? suçunu işlediği kanaatiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın pişman olması ve iyi hali nedeniyle ertelendi.VELAYET DAVASI BABA LEHİNE SONUÇLANDIBu süreçte küçük kızın velayeti geçici olarak baba Erdem T.'ye verildi. Çiftin, 2 yıl önce Çorlu Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma ve velayet davası sonuçlandı. Çifti boşayan mahkeme, Esila'nın velayetini baba Erdem T.'ye verdi. Tuğba T.'nin nafaka talebini de reddetti.Kızının velayetini alan Erdem T., sevincini yakınlarıyla paylaştı. Karardan çok mutlu olduğunu söyleyen baba, Mahkeme uzun sürdü. Daha önce bu kararı bekliyordum ama nasip bugünmüş. Bundan sonra kızımın geleceği için mücadele edeceğim. İyi bir eğitim alması için çalışacağım dedi.