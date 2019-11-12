Eşinin Yüzüne Naylon Poşet Eriten İşkenceci Koca Tutuklandı
Ağrı'da, eşinin yüzüne naylon poşet eritip yakan ve 2 yaşındaki kızını darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
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