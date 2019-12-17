Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası
Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş binasının madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığını iddia eden vatandaşlar önlem alınmasını istedi. Binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi muhtarı Ali Divarcı, bazı odaların yatak odası gibi dizayn edildiğini ve kullanıldığını söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:12
Ankara'da kahraman şoför yaralı yavru kediyi böyle kurtardı 17.12.2019 | 11:13
04:11
03:13
09:25
Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası 17.12.2019 | 09:54
06:36
02:00
Jandarmanın torbacı operasyonunda kalaşnikof ve uzi ele geçirildi 17.12.2019 | 09:43
01:08
Elazığ'a oğlundan ölesiye dayak yiyen anneden açıklama! 17.12.2019 | 09:35
01:22
02:00
Beykoz’da magandaların trafikte bir sürücünün yolunu kestiği anlar kamerada 17.12.2019 | 09:36
00:47
Yaya geçidinde çarptığı kadını metrelerce öteye böyle fırlattı 17.12.2019 | 09:33
02:00:15
04:12
Kahraman şoför yaralı yavru kediyi hayata bağladı 16.12.2019 | 18:21
02:30
Bir düğün, 2 cenaze... En mutlu günleri kabusa döndü 16.12.2019 | 18:21
06:44
Doğuda kar, Alanya’da deniz keyfi 16.12.2019 | 18:21
01:11
Define avcıları, turistlerin düşürdüğü altınları arıyor 16.12.2019 | 18:21
01:36
Avcıların yaraladığı kızıl şahin tedavi altına alındı 16.12.2019 | 18:21
05:13
Şırıngalı çikolatadan ölen Mert'in ailesi konuştu 16.12.2019 | 16:41
02:39
Kütahya'da yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı! 16.12.2019 | 16:36
03:04
İstanbul Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı 16.12.2019 | 15:26