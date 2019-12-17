Web TV Yaşam Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası

Eski hastane binasında fuhuş yapılıyor iddiası

17.12.2019 | 09:54

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş binasının madde bağımlıları ve fuhuş yapanlar tarafından kullanıldığını iddia eden vatandaşlar önlem alınmasını istedi. Binanın bulunduğu Doğancı Mahallesi muhtarı Ali Divarcı, bazı odaların yatak odası gibi dizayn edildiğini ve kullanıldığını söyledi.

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