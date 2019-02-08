Eskişehir'de ‘Damsız girilmez’ diyen güvenlik görevlisine silahla ateş açıldı!

Alınan bilgiye göre, olay Eskibağlar Mahallesi Gençlik Merkezi Sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan bir bara girmek isteyen 3 erkek şahıs barın kapısına geldi. Bu esnada, kapıda bulunan bir güvenlik görevlisi, içeri girmek isteyen şahıslara 'İçeriye damsız giriş olmadığını' söyleyerek, şahısların geri çevirdi. Ardından görevli ve şüpheliler arasında çıkan tartışma sırasında şahıslardan biri üzerinde bulunan silahı çıkararak kapıda bulunan görevliye ateş açtı. Yaklaşık 5 el ateş eden şüpheliler, açılan ateş esnasında bar kapısına sigara içmek üzere çıkan müşterilerden İran uyruklu F.Ş. (29) ve bar güvenliğini bacağından yaraladı. Daha sonra şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.



Olay akabinde bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yapan sağlık ekipleri, 1 yaralıyı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 1 yaralıyı ise, Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü. Öte yandan polis ekipleri kaçan şüphelileri yapılan geniş çaplı araştırma sonucu kısa sürede yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.