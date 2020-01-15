Eskişehir'de köpekler 6 yaşındaki çocuğun kafa derisini parçaladı

Eskişehir’de kafa derisini parçalayıp vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtulan 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Gündoğdu Mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin 6 yaşındaki çocuğu Safiullah Nazary, abisi ile birlikte evlerinin yakınında kar ile oynadığı sırada mahallede bulunan başı boş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırması sonucunda ağabeyi kaçarken, köpekler küçük çocuğu ısırmaya başladı. Kafasındaki derinin büyük bir kısmına zarar veren köpekler vücudunun bir çok yerini de ısırarak yaraladı. Babasının hastalığı sebebiyle İzmir'den Eskişehir'e gelen Yener Yılmaz isimli vatandaş köpeklerin sesini duyarak, dışarı çıktı. Köpeklerin arasından çocuğun elini gören Yılmaz, bulduğu çapa ile çocuğu ölümden kurtararak köpekleri kovalamayı başardı. Çocuğun kafasında kanama gören duyarlı vatandaş tampon yaptıktan sonra sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler, Safiullah Nazary'i Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun tedavisi sürüyor.



Babasının rahatsızlığından dolayı İzmir'den Eskişehir'e gelen ve küçük çocuğu ölümden kurtaran Yener Yılmaz, evde oturduğu sırada köpek havlamalarını duyarak dışarı çıktığını söyledi.



"Görmeseydim param parça ederlerdi"

Çocuğun başında 10-15 köpeğin olduğunu belirten Yılmaz, "Seslerden dolayı dışarı çıktım ve boğuşma olduğunu gördüm. Köpekleri kovalamaya çalıştım. O arada bir çocuk eli gördüm. Hemen bahçeden elime çapa aldım. Koşarak geldim ve köpekleri kovaladım, çocuğu yerden kaldırdım. Fakat çocuğun kafasının arka tarafının derisi kalkmıştı. Zannedersem sırtında da yaralar vardı, bacaklarını tutuyordu. Elimle kafasına bastırdım kan kaybı olmasın diye ama çok fazla kan akmıyordu. Başıboş 10-15 tane köpek var burada. Çocuğu görmeseydim köpekler param parça ederlerdi. Sonradan da bacak arasında büyük bir yara olduğunu öğrendik" dedi.



"Kurtarılmasaydı çocuğum hayatını kaybederdi"

3 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını ve İnşaatlarda çalıştığını belirten baba Necip Nazary ise olayı şöyle anlattı;

"Çocuğum o an kar ile oynuyordu. Sonra köpekler saldırmış. Sırtında yaralar var, kafasından ısırılmış. Ayaklarında ve bacaklarında da yar var ve yaralar derin. Ameliyattan sonra çok şükür durumu iyi. Kafasının derisinin koparmış köpekler. Kurtarılmasaydı belki de çocuğum hayatını kaybedecekti. Bugün bizim başımıza geldi, başkası aynı durumu yaşasın istemiyoruz. Köpekler toplanırsa iyi olacak. Hatta bildiğim kadarıyla civarda bulunan lisede eğitim gören öğrenciler köpeklerden dolayı bazen okula gidemiyor."



"Köpeklerin ısırmasından beni bir ağabey kurtardı"

Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Safiullah Nazary;

"Okulun arkasında 4-5 tane köpek ısırdı. Son beni bir ağabey kurtardı. Şimdi iyiyim" diye konuştu.



Öte yandan olay sonrasında ise Odunpazarı Belediyesine bağlı ekipler mahallede bulunan başıboş köpekleri toplayarak barınağa götürdü.